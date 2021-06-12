Представлений новий Lexus NX другого покоління. Популярний кросовер Лексус надійде в продаж з осені, причому відразу в бензинових і гібридних версіях, повідомляє АвтоПортал.

Lexus NX 2022 переїхав на платформу TNGA, як і його побратим Toyota RAV4. Авто підріс до 4660 мм в довжину, 1865 мм в ширину і 1650 мм у висоту, а його колісна база виросла до 2690 мм. Маса при цьому знижена на 90 кг.

Дизайн Lexus NX 2 022 залишається знайомим - з похилим дахом, розкосими діодними фарами і величезною веретенообразной гратами радіатора. Версія F-Sport традиційно виглядає агресивніше і отримала 20-дюймові диски.

У салоні з'явилися віртуальна приборка і величезний тачскрін (з діагоналлю 9,8 або 14 дюймів), є тепер і проекція на лобове скло. У F-Sport встановлені спортивні крісла і кермо.

Базова комплектація Lexus NX поповнилася підігрівом сидінь, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування, контролем розмітки і дорожніх знаків. Серед опцій тепер є бездротова зарядка для смартфона і контроль проїзду перехресть (він сигналізує про зустрічні авто при лівому повороті або пішоходів на переході).

Початковий Lexus NX 2022 отримав 2,5-літровий 206-сильний двигун від того ж RAV4, а ось 2,4-літровий 275-сильний турбомотор - повністю новий. З ним кросовер Лексус стартує до сотні за 6,8 с.

Також запропонують гібриди Lexus NX з 2,5-літровою четвіркою і парою електромоторів. Стандартний паралельний гібрид розвиває 240 к. с., а заряджає - 306 к. с. (Як в Toyota RAV4 Plug-In). В останньому випадку розгін до сотні займає близько 6 секунд і можна проїхати 58 км в електричному режимі.

Бензинові версії отримали 8-ступінчасту АКПП, а гібриди - варіатор. Привід може бути переднім або повним. У F-Sport передбачені адаптивні амортизатори.