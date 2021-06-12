Україна змінює тактику щодо зближення з НАТО

Україна від прохань надати План дій щодо членства в НАТО перейшла до вимог, оскільки за 13 років після Бухарестського саміту Альянс не виконав свою обіцянку про ПДЧ для України, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Тактика змінилася з однієї простої причини. У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті було прийнято рішення, де написано:" Україна і Грузія будуть членами НАТО, доручаємо міністрам МЗС країн-членів НАТО розглянути питання надання Україні та Грузії ПДЧ". З 2008 року для виконання цього рішення НАТО не зробило нічого від слова взагалі.

Минуло 13 років, за які дуже поглибилася взаємодія з НАТО. НАТО надавало і надає принципову підтримку в боротьбі з російською агресією. Ми цінуємо цю підтримку. Але саме в питанні ПДЧ за 13 років нуль дій" , - сказав Кулеба.

Міністр додав, що українська держава "має повне право поставити запитання: може пора хоча б зрушити з місця?".

"Ми ж не говоримо: негайно, завтра візьміть нас в НАТО. Між наданням ПДЧ і членством в НАТО є невизначений проміжок часу. Ми говоримо: дайте політичний сигнал, виконайте власну обіцянку, дану нам 13 років тому. Тим більше що за цей час прогрес в реформуванні ЗСУ, в реформах дуже вагомий.