Toyota показала можливості нового Land Cruiser 300

9 червня, компанія Toyota представила новий Land Cruiser 300. Тепер же виробник випустив ролик, в якому продемонстрував позашляхові здібності моделі, повідомляє АвтоПортал.

Всупереч сучасній тенденції робити з позашляховиків кроссоверние машини, Тойота пішла іншим шляхом - вона, навпаки, посилили офф-роуд якості моделі. І справа не тільки в тому, що новий LC 300 зберіг рамну конструкцію: автомобіль додатково підсилили «бездорожних агрегатами» і спеціальними електронними помічниками.

Зокрема, на додаток до редуктора-підсилювача крутного моменту і двом диференціалом - центральному і заднього -, які також були у 200-й серії, новий LC 300 отримав ще один, передній диференціал. Іншими словами, новий позашляховик оснастили постійним повним приводом, для якого як раз обов'язково наявність відразу трьох диференціалів - двох міжколісних і одного міжосьового.

Крім того, автомобіль отримав два нових режиму їзди за межами доріг - Auto і «Глибокий сніг» (в рамках пакета Multi-Terrain Select), електронний помічник руху по бездоріжжю Multi-Terrain Monitor з функцією 3D-проекції простору під днищем машини, а також систему Crawl Control, яка підтримує постійну швидкість на бездоріжжі.

Нарешті, ще одна фішка «трёхсоткі» - здатність долати брід глибиною до 0,7 м.