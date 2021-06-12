Шмигаль відзвітував про завершення "карантинних" виплат

На цьому тижні (7-11 червня) повністю завершені виплати "карантинних" 8 тисяч гривень, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у Facebook﻿ премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що це вже вдруге за останні пів року Уряд запустив програму прямих виплат підприємцям та працівникам, які були змушені обмежити роботу через посилення карантину.

"Лише за цими програмами прямих виплат загальна сума склала фактично 6,5 млрд грн" , — написав Шмигаль.

Як повiдомлялось, програма "карантинних" виплатах ФОПам була доступна для всіх областей, що потрапили у "червону" зону.