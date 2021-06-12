У Техасі влаштували масовий розстріл: багато поранених

Щонайменше 13 людей поранені після масової стрільби у центрі Остіна в штаті Техас (США), що сталася в ніч на 12 червня. Двоє перебувають у критичному стані, повідомляє УНИАН.

За повідомленням поліції, підозрюваного в нападі ще шукають.

Зазначається, що поліція розшукує одну людину, яка відкрила вогонь близько 1:30 за місцевим часом в районі, де розташовані бари та ресторани.

Мотиви нападу зараз невідомі.

Як повідомив тимчасовий керівник Департаменту поліції Остіна Джозеф Чакон, про подію поінформували федеральних агентів з боротьби з тероризмом.