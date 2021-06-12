Bild назвала справжню причину заборони "Героям слава!"

Основною причиною заборони від Європейського футбольного союзу гасла "Героям слава!" на формі збірної України є тиск з боку головного спонсора УЄФА – компанії "Газпром, повідомляє Обозреватель.

Німецька таблоїд-газета Bild﻿ стверджує, що багатомільйонний контракт, який був підписаний всього три тижні тому, дозволяє росіянам диктувати свої умови.

Після запиту Bild УЄФА не захотів розкривати, на скільки мільйонів євро було укладено спонсорську угоду з російським газовим гігантом.

"Контракти не є публічними через угоди про конфіденційність" , – сказав представник УЄФА в інтерв'ю Bild.

Але інсайдери видання припускають фінансове вливання не менше ніж на 50 мільйонів євро.

У вівторок Російський футбольний союз (РФС) поскаржився в УЄФА на текст "Слава Україні!" – "Героям слава!", нанесений на формі збірної України. Незабаром після цього УЄФА закликав нашу країну змінити екіпіровку, не дивлячись на те, що раніше з нею не було ніяких проблем.

На користь цієї теорії грає і той факт, що глава РФС Олександр Дюков, який є генеральним директором російської нафтової компанії "Газпром нафта" (дочірньої компанії "Газпрому"), в квітні був обраний членом виконкому УЄФА.

Олександр Дюков

Як повідомлялось, крім гасел, росіянам не сподобалося те, що Україна зобразила на формі карту з Кримом, який РФ анексувала в 2014 році.