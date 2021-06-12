Bild назвала справжню причину заборони "Героям слава!"
Основною причиною заборони від Європейського футбольного союзу гасла "Героям слава!" на формі збірної України є тиск з боку головного спонсора УЄФА – компанії "Газпром, повідомляє Обозреватель.
Німецька таблоїд-газета Bild стверджує, що багатомільйонний контракт, який був підписаний всього три тижні тому, дозволяє росіянам диктувати свої умови.
Після запиту Bild УЄФА не захотів розкривати, на скільки мільйонів євро було укладено спонсорську угоду з російським газовим гігантом.
"Контракти не є публічними через угоди про конфіденційність", – сказав представник УЄФА в інтерв'ю Bild.
Але інсайдери видання припускають фінансове вливання не менше ніж на 50 мільйонів євро.
У вівторок Російський футбольний союз (РФС) поскаржився в УЄФА на текст "Слава Україні!" – "Героям слава!", нанесений на формі збірної України. Незабаром після цього УЄФА закликав нашу країну змінити екіпіровку, не дивлячись на те, що раніше з нею не було ніяких проблем.
На користь цієї теорії грає і той факт, що глава РФС Олександр Дюков, який є генеральним директором російської нафтової компанії "Газпром нафта" (дочірньої компанії "Газпрому"), в квітні був обраний членом виконкому УЄФА.
Як повідомлялось, крім гасел, росіянам не сподобалося те, що Україна зобразила на формі карту з Кримом, який РФ анексувала в 2014 році.