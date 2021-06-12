Смерч пошкодив будинки в українському селі (відео)

У селі Широкому в суботу, 12 червня, що пронісся смерч сильно пошкодив близько десятка будинків. Тільки поки не ясно, в якій області знаходиться це село, повідомляє Телеграф.

Вся справа в тому, що село з назвою Широке є і в Дніпропетровській і в Запорожскеой областях і відео удару стихії опублікували практично одночасно Telegram-канали з обох цих областей.

Так, Telegram-канал "Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ" написав: "У селі Широкому від смерчу постраждало близько 10 будинків. Вирубані і переораних посадки дають про себе знати"

Він також опублікував відповідне відео:

Також про смерчі в селі Широке повідомив Telegram-канал "Це Запоріжжя".

"Уже й наш регіон починає пожинати плоди безвідповідального ставлення до природи. Вирубані і переораних посадки дають про себе знати. У Широкому від смерчу постраждало близько 10 будинків", - йдеться в повідомленні.

Можна зробити припущення, що мова все ж йде про село Широке Запорізької області, яке знаходиться на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю. Але підтвердження цього поки немає.