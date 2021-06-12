У Росії заговорили про московський штам коронавiруса

Заступник директора російського дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені М. Ф. Гамалії Денис Логунов попередив президента РФ Володимира Путіна про можливу появу "московських" штамів коронавiруса, повідомляє Страна.ua.

"А головне, що в ще Москві можуть бути свої" московські "штами", - заявив Логунов .

На що глава Російської Федерації відповів, що "вчора ось про це ми якраз говорили".

Нагадаємо, в Індії виявили три нові штами коронавiруса, які небезпечні навіть для тих, хто пройшов вакцинацію. Після щеплення захворіли 41 чоловік і 22 жінки.

Також повідомлялося, що у В'єтнамі виявили новий штам коронавiруса, який швидко поширюється. І, за словами міністра охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєн Тхань Лонга, є гібридом британської та індійської версій коронавируса. Через нового штаму столиці країни Ханой закрила небо для іноземців.

Раніше писалося, у Всесвітній організації охорони здоров'я впевнені, що всі відомі штами коронавiруса реагують на схвалені вакцини.