В Україні зросли ціни на продукти: до чого готуватися далі

За даними держбюджету-2021, інфляція в поточному році не повинна була перевищити 7,5%. Але вже в травні експерти НБУ зареєстрували прискорення зростання цін до 9,5%. У зв'язку з цим вартість продуктів в Україні з початку року зросла в середньому на 8,8%. Якщо порівнювати з груднем 2020-го, то подорожчало практично все, а деякі категорії товарів зросли в ціні майже наполовину, повідомляє Обозреватель.

Чому дорожчають продукти і які товари зростуть у ціні найбільше – читайте в матеріалі.

Що вже подорожчало з початку 2021-го?

За даними Держстату, якщо порівнювати з груднем 2020-го, то найістотніше подорожчали:

хліб – 9,2%;

соняшникова олія – 42,7%;

фрукти – 22%;

овочі – 13,5%;

цукор – 20,9%.

І це зростання практично не припиняється. Особливо сильно дорожчають соняшникова олія і фрукти. Тільки з квітня вони додали в ціні 6,8% і 14,5% відповідно.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у червні 2021-го суттєво зросла також ціна курятини – на 16%. Що стосується овочів, то особливо сильно подорожчала білокачанна капуста – в 2 рази, буряк – у 1,6 раза, а морква на 78%.

Чому дорожчають продукти?

Деякі сировинні товари, наприклад, соняшникова олія або цукор, подорожчали через поганий врожай минулого року. До цього моменту запасів сировини залишилося зовсім мало, і тому ціна продовжує зростати.

Глава Комітету економістів України Андрій Новак також стверджує, що причина зростання цін на продукти в дуже швидкому збільшенні вартості енергоносіїв:

"Оскільки енергоносії – це обов'язкова частина собівартості всіх без винятку товарів і послуг, різке підвищення цін на них спричиняє ланцюгову реакцію і підвищення цін на всі товари й послуги. Що ми і спостерігаємо".

Що буде з цінами до кінця року?

У найближчі три місяці різких стрибків вартості продуктів чекати не варто, стверджує директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, літо – це період стабілізації цін.

"Зараз практично всі продукти будуть стабілізуватися або падати в ціні. Тому, думаю, в найближчі три місяці у нас буде цінова дефляція. Зокрема, овочі будуть стрімко дешевшати, адже на полицях буде з'являтися новий урожай із відкритого ґрунту" , – говорить Пендзин.

Щодо більш віддалених прогнозів, то на осінь і кінець року точно визначити тенденції поки важко, стверджує експерт. Щоб зрозуміти, як буде розвиватися ситуація, необхідно дочекатися нового врожаю.

"Обіцяють 100 млн тонн олійних, 70 млн тонн зернових. Якщо буде так, то ціни сильно рости не будуть, – говорить Пендзин. – Але варто розуміти, що ми досить серйозно залежні від зовнішніх ринків. І будь-які зміни там, навіть у разі великого врожаю, потягнуть за собою ціни і в Україні".

Крім того, оскільки ціни на продукти харчування багато в чому залежать від цін на енергоносії, а вони поки зберігають тенденцію до зростання, то до кінця року дорожчати можуть ті товари, в собівартості яких велику частку займають саме енергоносії і логістика. За словами Андрія Новака, це стосується хлібобулочних виробів, масляної і молочної груп товарів.

"З кожним етапом підвищення цін на енергоносії через певний часовий проміжок буде приходити етап підвищення цін на ці товари" , – підсумував Новак.

Найбільш стабільно буде дорожчати хліб. У зв'язку зі збільшенням темпів інфляції він буде додавати до ціни по 1,5% на місяць, прогнозує Пендзин.

"Цілком можливе подальше зростання ціни на курятину на 15-20%, – стверджує аналітикиня УКАБ Світлана Литвин. – Значна вартість кормів у поєднанні з негативними тенденціями в галузі (зниження поголів'я птиці вперше за тривалий період, обговорення в уряді збільшення податкового тиску на птахівництво) може призвести до зменшення обсягів виробництва м'яса птиці і, відповідно, подальшого зростання цін".

Загалом різких стрибків цін, як було цього року із соняшниковою олією, цукром або яйцями, експерти не очікують. Але з огляду на темпи інфляції, на істотне падіння теж не можна сподіватися. Адже не варто забувати про величезний дефіцит бюджету і відсутність траншів від МВФ. Зважаючи на економічні обставини внутрішнього і зовнішнього ринків, після літньої стабілізації вже з осені ціни на продукти можуть частково піти вгору.