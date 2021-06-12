Кривдниця Світоліної виграла Ролан Гаррос-2021

Кривдниця Світоліної виграла Ролан Гаррос-2021

На "Ролан Гаррос-2021" відбувся жіночий фінал, в якому зустрічалися чешка Барбара Крейчикова і росіянка Анастасія Павлюченкова, повідомляє УНИАН.

Переможницею турніру стала Крейчикова.

Матч тривав 1 годину 58 хвилин. Чеська тенісистка здобула перемогу в трьох сетах - 6:2, 2:6, 6:4.

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фото REUTERS
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фото REUTERS

Нагадаємо, в третьому раунді "Ролан Гаррос" Крейчикова, яка на даний момент займає 33-е місце в рейтингу WTA, сенсаційно вибила з боротьби українку Еліну Світоліну.

Крейчикова - Павлюченкова: підсумки фіналу

  • Крейчикова вперше в кар'єрі виграла турнір "Великого шолома" в одиночному розряді.
  • При цьому Крейчикова вшосте в кар'єрі перемогла на турнірах "Великого шолома", але раніше вона вигравала тільки в парі (двічі) і в міксті (тричі).
  • І Крейчикова, і Павлюченкова вперше грали у фіналі "Ролан Гаррос" в одиночному розряді.

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