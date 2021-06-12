Кривдниця Світоліної виграла Ролан Гаррос-2021
На "Ролан Гаррос-2021" відбувся жіночий фінал, в якому зустрічалися чешка Барбара Крейчикова і росіянка Анастасія Павлюченкова, повідомляє УНИАН.
Переможницею турніру стала Крейчикова.
Матч тривав 1 годину 58 хвилин. Чеська тенісистка здобула перемогу в трьох сетах - 6:2, 2:6, 6:4.
Нагадаємо, в третьому раунді "Ролан Гаррос" Крейчикова, яка на даний момент займає 33-е місце в рейтингу WTA, сенсаційно вибила з боротьби українку Еліну Світоліну.
Крейчикова - Павлюченкова: підсумки фіналу
- Крейчикова вперше в кар'єрі виграла турнір "Великого шолома" в одиночному розряді.
- При цьому Крейчикова вшосте в кар'єрі перемогла на турнірах "Великого шолома", але раніше вона вигравала тільки в парі (двічі) і в міксті (тричі).
- І Крейчикова, і Павлюченкова вперше грали у фіналі "Ролан Гаррос" в одиночному розряді.