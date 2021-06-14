Оригінальні речі, які точно мають бути у вашій ванній кімнаті
Більшість із нас обожнює приймати ванну і завжди намагається максимально отримувати задоволення під час цього процесу. Але для того, що у цій кімнаті було приємно не лише митися, але й чистити зуби чи робити інші гігієнічні процедури, потрібно мати певні речі, повідомляє 24 Канал.
У нашій добірці унікальні предмети для ванної, які допоможуть створити затишок у цій кімнаті, полегшити процес багатьох гігієнічних процедур і подарувати позитивний настрій і дорослим, і дітям.
1. Водостійкі присоски з лампочками замість свічок
2. Музична колонка у ванну
3. Магнітні тримачі для різних засобів для догляду
4. Оригінальний килимок з моху
5. Унікальна шторка у ванну
6. Підставка для гоління ніг
7. Кишенька для ґаджетів
8. Водостійкий блокнот
9. Водонепроникний годинник для душу