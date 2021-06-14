Оригінальні речі, які точно мають бути у вашій ванній кімнаті

Більшість із нас обожнює приймати ванну і завжди намагається максимально отримувати задоволення під час цього процесу. Але для того, що у цій кімнаті було приємно не лише митися, але й чистити зуби чи робити інші гігієнічні процедури, потрібно мати певні речі, повідомляє 24 Канал.

У нашій добірці унікальні предмети для ванної, які допоможуть створити затишок у цій кімнаті, полегшити процес багатьох гігієнічних процедур і подарувати позитивний настрій і дорослим, і дітям.

1. Водостійкі присоски з лампочками замість свічок

2. Музична колонка у ванну

3. Магнітні тримачі для різних засобів для догляду

4. Оригінальний килимок з моху

5. Унікальна шторка у ванну

6. Підставка для гоління ніг

7. Кишенька для ґаджетів

8. Водостійкий блокнот

9. Водонепроникний годинник для душу