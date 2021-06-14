Оригінальні речі, які точно мають бути у вашій ванній кімнаті

Оригінальні речі, які точно мають бути у вашій ванній кімнаті

Більшість із нас обожнює приймати ванну і завжди намагається максимально отримувати задоволення під час цього процесу. Але для того, що у цій кімнаті було приємно не лише митися, але й чистити зуби чи робити інші гігієнічні процедури, потрібно мати певні речі, повідомляє 24 Канал.

У нашій добірці унікальні предмети для ванної, які допоможуть створити затишок у цій кімнаті, полегшити процес багатьох гігієнічних процедур і подарувати позитивний настрій і дорослим, і дітям.

1. Водостійкі присоски з лампочками замість свічок

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2. Музична колонка у ванну

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3. Магнітні тримачі для різних засобів для догляду

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4. Оригінальний килимок з моху

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5. Унікальна шторка у ванну

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6. Підставка для гоління ніг

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7. Кишенька для ґаджетів

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8. Водостійкий блокнот

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9. Водонепроникний годинник для душу

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