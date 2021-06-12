13 червня: свята, прикмети та що не можна робити

13 червня відзначається свято Веремій Розпрягальник. День ангела в цей день відзначають: Борис, Христина, Микола, Роман, Філіп, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 13 червня, читайте в матеріалі.

Веремій Розпрягальник

Православна церква 13 червня шанує пам'ять апостола Веремія Команського. У народі святий отримав прізвисько "Розпрягальник". Така назва народного свята пов'язана, по всій видимості, з тим, що після закінчення посівних робіт коней звільняли від важкого обладнання для обробки землі, тобто, іншими словами, коней розпрягали.

Так, 13 червня коням надавали особливу увагу. Тварин годували смаколиками та купали. Також заборонялося в цей день запрягати коней, інакше вони можуть захворіти.

Народні прикмети на 13 червня

Сильна роса випала з ранку – до сонячного дня, а ось якщо вона швидко висохла – варто готуватися до дощу.

Вранці туман стоїть – до грибного літа.

Увечері немає роси – 14 червня буде дощ.

Чим більше ввечері роси, тим спекотніше буде наступного дня.

Негода на Веремія віщує сувору зиму.

Якщо день погожий, то прибирання хліба буде пригожим.

Ніч тепла – буде гарний урожай овочів.

Що не можна робити 13 червня

З цим днем не пов'язано ніяких заборон і забобонів, крім того, що не можна в цей день запрягати коней для роботи в полі.