Німецький банк анулював кредит для Білорусі

Німецький банк анулював кредит для Білорусі

Німецький банк відмовився видавати Білорусі кредит на 100 млн євро, повідомляє Кореспондент.

Без кредиту нинішня влада Білорусі не зможуть завершити модернізацію електромереж і ввести БелАЕС в експлуатацію.

Німецький банк KfW IPEX-Bank анулював кредит для Білорусі. Про це інформує Народне Антикризове Управління в Telegram в суботу, 12 червня.

Раніше шведська EKN відмовилася страхувати угоди з купівлі турбін для БелАЕС. Тепер же німецький банк KfW IPEX-Bank анулював кредит на 100 млн євро, який планувалося витратити на закупівлю газотурбінних установок Siemens.

Без цього кредиту формальним владі Білорусі не вдасться завершити модернізацію електромереж і ввести БелАЕС в експлуатацію.

"Незавершений проект модернізації загрожує дефолтом за іншими зобов'язаннями, пов'язаними з БелАЕС, і неможливістю безпечно використовувати атомну станцію в електромережах Білорусі. Отже, для безпеки громадян БелАЕС не повинна бути підключена до енергосистеми країни. Можливості кредитувати покупку турбін з інших джерел у режиму, по суті , немає. банки Європи і США цього робити точно не будуть. Росія спочатку для цього кредиту привернула німецькі банки - теж явно не хоче ризикувати своїми грошима. Є ще Китай і ОАЕ, але вони з самого початку не були зацікавлені в цьому проектi", - пояснив учасник економічної команди НАУ Микола Прокоф'єв.

У НАУ відзначили, що в резолюції Європарламенту від 10 червня рекомендується Siemens AG і іншим компаніям Євросоюзу припинити обмін технологіями і новими розробками з формальними владою Білорусі.

Нагадаємо, що в ЄС готують санкції проти 71 людини з Білорусі. Списку санкцій пропонують розширити після затримання Протасевича. До нього увійдуть 71 фізичне і сім юридичних осіб.

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