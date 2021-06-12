Німецький банк анулював кредит для Білорусі

Німецький банк відмовився видавати Білорусі кредит на 100 млн євро, повідомляє Кореспондент.

Без кредиту нинішня влада Білорусі не зможуть завершити модернізацію електромереж і ввести БелАЕС в експлуатацію.

Німецький банк KfW IPEX-Bank анулював кредит для Білорусі. Про це інформує Народне Антикризове Управління в Telegram в суботу, 12 червня.

Раніше шведська EKN відмовилася страхувати угоди з купівлі турбін для БелАЕС. Тепер же німецький банк KfW IPEX-Bank анулював кредит на 100 млн євро, який планувалося витратити на закупівлю газотурбінних установок Siemens.

Без цього кредиту формальним владі Білорусі не вдасться завершити модернізацію електромереж і ввести БелАЕС в експлуатацію.

"Незавершений проект модернізації загрожує дефолтом за іншими зобов'язаннями, пов'язаними з БелАЕС, і неможливістю безпечно використовувати атомну станцію в електромережах Білорусі. Отже, для безпеки громадян БелАЕС не повинна бути підключена до енергосистеми країни. Можливості кредитувати покупку турбін з інших джерел у режиму, по суті , немає. банки Європи і США цього робити точно не будуть. Росія спочатку для цього кредиту привернула німецькі банки - теж явно не хоче ризикувати своїми грошима. Є ще Китай і ОАЕ, але вони з самого початку не були зацікавлені в цьому проектi", - пояснив учасник економічної команди НАУ Микола Прокоф'єв.

У НАУ відзначили, що в резолюції Європарламенту від 10 червня рекомендується Siemens AG і іншим компаніям Євросоюзу припинити обмін технологіями і новими розробками з формальними владою Білорусі.

Нагадаємо, що в ЄС готують санкції проти 71 людини з Білорусі. Списку санкцій пропонують розширити після затримання Протасевича. До нього увійдуть 71 фізичне і сім юридичних осіб.