Оператор телеканалу Медведчука виявився наркодилером

Київські правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився працівник телеканалу, пов'язаного з Віктором Медведчуком, повідомляє 24 Канал.

Чоловіка затримали, поліція розпочала кримінальне провадження. За збут наркотиків фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що з'ясували правоохоронці

Київські спецпризначенці 11 червня здійснювали патрулювання у Шевченківському районі. Вони помітили чоловіка, який при появі поліцейських почав дивно поводитися.

З'ясувалося, що він робив "закладки" з наркотиками. Затриманий пояснив правоохоронцям, що за кожну з таких він отримував 60 гривень.

На місце прибула слідчо-оперативна група. У чоловіка виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного із телеканалів.

Джерела видання "Цензор.НЕТ"﻿ повідомили, що затриманим є Тарас Олійник – оператор медведчуківського "Першого незалежного".

Під час обшуків у будинку затриманого поліція знайшла:

близько кілограма амфетаміну;

100 таблеток екстезі;

канабіс;

марки ЛСД;

ваги;

пакетики для розфасовки наркотиків.

У Києві затримали наркоторговця: дивіться відео Нацполіції