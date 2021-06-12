Матч Євро-2020 зупинено через реанімацію лідера Данії

Матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 Данія – Фінляндія зупинений після того, як лідер датчан Крістіан Еріксен знепритомнів. 29-річний півзахисник в кінці першого тайму раптово впав обличчям на газон, повідомляє Обозреватель.

момент травми

Довгий час медична бригада проводила реанімаційні дії. Як був видно, медики робили непрямий масаж серця, намагаючись повернути футболіста до життя.

Футболіста намагаються реанімувати

Через деякий час Еріксена змогли на ношах евакуювати з поля.

Разом з гравцем "Інтера" поле покинули гравці обох команд.

Футболісти не змогли стримати емоцій

Диктор на стадіоні зробив оголошення, попросивши глядачів не розходиться і повідомивши, що подальше рішення по матчу буде прийнято найближчим часом.