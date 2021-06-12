Глава ОБСЄ знову відвідає Україну

Анн Лінде їде в Україну вже вдруге з початку року. Темами її візиту стануть Донбас, діяльність СММ ОБСЄ і свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях, повідомляє Кореспондент.

Діюча голова ОБСЄ Анн Лінде їде в Україну вдруге з початку року. Про це інформує МЗС України в суботу, 12 червня.

Лінде відвідає Україну з робочим візитом 13-15 червня на запрошення міністра Дмитра Кулеби.

Ключовими темами переговорів стануть ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля по політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

Також міністри приділять особливу увагу кроків для розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцненню взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

Крім того, Анн Лінде і Дмитро Кулеба відвідають зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, що раніше в ОБСЄ заявили про зниження напруженості на Донбасі. Кількість порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення на сході України за останні тижні знизилася, заявили в ОБСЄ.