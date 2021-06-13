Байден порушив королівський протокол на саміті G7

Президент США Джозеф Байден порушив королівський протокол на саміті "Великої сімки". За його правилами, останніми на захід повинні з'явитися члени королівської сім'ї. Однак Байден з дружиною Джилл прибули пізніше за королеву Великої Британії Єлизавети II, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що запізнилася подружжя Байденом на урочистий прийом в графстві Корнуолл на кілька хвилин. До їх приходу туди вже прибула королева з принцом Вільямом, Кейт Міддлтон, принцом Чарльзом і Каміллою Паркер Боулз.

Однак, як пише видання, порушення з боку американського лідера не погіршили настрій Єлизавети II. Вона привітно спілкувалася з гостями, в тому числі з Байденом, з яким зустрілася вперше з моменту його вступу на посаду глави держави.

У публікації уточнюється, що, згідно з королівським протоколу, гості повинні прибувати на будь-які урочисті та офіційні заходи раніше королівської сім'ї. Крім того, монархи повинні йти з заходів першими, лише після цього гостям дозволено їхати.