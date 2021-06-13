Зібрано всі чутки про новий iPhone 13

Новий смартфон від Apple, який може називатися iPhone 13 ймовірно отримає внутрішній обсяг пам'яті в 1 Тб. Однак таку версію отримають тільки старші моделі, повідомляє Обозреватель.

Такий прогноз дав аналітик Wedbush Деніел Айвз, передає BGR﻿. За його даними, новий "яблучний" смартфон отримає камеру з лідаром, включаючи навіть бюджетні версії mini.

Ще Айвз додав, що в 2020 році Apple покаже смарт-окуляри з функцією змішаної реальності (mixed reality). А в 2024 року відбудеться презентація першого проєкту безпілотного електрокара Apple Car.

iPhone 12

Додамо, що раніше інсайдери повідомляли, що iPhone 13 може отримати новий дисплей з частотою оновлення зображення 120 Гц, зберігши колишній дизайн пристрою. Також новий флагман від Apple буде оформлений в металевому корпусі.

Також за чутками в мережі iPhone 13 буде оснащений чотирма камерами. Наприклад, очікується ширококутний об'єктив на 64 мегапікселя з 1-кратним оптичним і 6-кратним цифровим збільшенням.

iPhone 12

За деякими даними iPhone 13 може вийти без фізичних роз'ємів для підключення зарядного дроти, що посилить вологозахист пристрою.

Але є думка, що iPhone 13 не отримає істотних відмінностей між моделями. Очікується, що всі версії смартфона будуть мати ідентичний набір технологій.

iPhone від Apple

Додамо, що iPhone 13, не дивлячись на пандемію коронавірусу, повинен вийти в звичні дати для презентації нових пристроїв Apple – вересень-жовтень 2021 року.