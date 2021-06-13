Зібрано всі чутки про новий iPhone 13
Новий смартфон від Apple, який може називатися iPhone 13 ймовірно отримає внутрішній обсяг пам'яті в 1 Тб. Однак таку версію отримають тільки старші моделі, повідомляє Обозреватель.
Такий прогноз дав аналітик Wedbush Деніел Айвз, передає BGR. За його даними, новий "яблучний" смартфон отримає камеру з лідаром, включаючи навіть бюджетні версії mini.
Ще Айвз додав, що в 2020 році Apple покаже смарт-окуляри з функцією змішаної реальності (mixed reality). А в 2024 року відбудеться презентація першого проєкту безпілотного електрокара Apple Car.
Додамо, що раніше інсайдери повідомляли, що iPhone 13 може отримати новий дисплей з частотою оновлення зображення 120 Гц, зберігши колишній дизайн пристрою. Також новий флагман від Apple буде оформлений в металевому корпусі.
Також за чутками в мережі iPhone 13 буде оснащений чотирма камерами. Наприклад, очікується ширококутний об'єктив на 64 мегапікселя з 1-кратним оптичним і 6-кратним цифровим збільшенням.
За деякими даними iPhone 13 може вийти без фізичних роз'ємів для підключення зарядного дроти, що посилить вологозахист пристрою.
Але є думка, що iPhone 13 не отримає істотних відмінностей між моделями. Очікується, що всі версії смартфона будуть мати ідентичний набір технологій.
Додамо, що iPhone 13, не дивлячись на пандемію коронавірусу, повинен вийти в звичні дати для презентації нових пристроїв Apple – вересень-жовтень 2021 року.