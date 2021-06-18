Коли День Конституції 2021: дата свята і додаткові вихідні

Щорічно в червні Україна відзначає свято, присвячене Основному закону нашої країни. Наприкінці червня святкується День Конституції України - головного документа нашої незалежної держави. Українська Конституція має вищу юридичну силу в законодавстві. Над нею читають свою присягу всі президенти, повідомляє УНИАН.

Коли відзначається День Конституції

День Конституції відзначається щорічно 28 червня. Дата свята обрана на честь дня прийняття Конституції вночі 28 червня 1996 року. Основний закон країни був підписаний після довгих обговорень і дебатів. Україна стала останньою пострадянською країною, яка прийняла Конституцію після здобуття незалежності.

Як відпочиваємо на День Конституції

Присвячений українській Конституції день є вихідним днем. Цього року він випадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль: 26, 27 і 28 червня.

Це не єдині додаткові вихідні в червні. Неробочим днем також буде понеділок 21 червня, адже напередодні цього дня відзначається Трійця. Всього в червні 2021 налічується 10 вихідних і 20 робочих днів.



