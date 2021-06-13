Курс валют НБУ

Курс валют НБУ

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 13 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 12 червня, залишається стабільним на рівні 27.11 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 13 червня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 32.99 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 13 червня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.76 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 13 червня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 38.24 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 13 червня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 30.24 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 13 червня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 7.37 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 13 червня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.106 800
EUR Євро 32.989 000
RUB Рубль 0.375 710
GBP Фунт стерлінгів 38.243 600
CHF Швейцарський франк 30.239 600
PLN Польський злотий 7.366 400

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