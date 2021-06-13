Чи можуть віруси бути корисними

Ми звикли бачити у вірусах загрозу. Коронавірус, грип, Ебола, ВІЛ – деякі захворювання, викликані вірусами ми знаємо, а деякі з'явилися нещодавно. Та чи може вірус бути корисним, повідомляє 24 Канал.

Вірус – це набір білків та генетичної інформації, який відтворюється в клітинах іншого організму. Віруси є облігатними паразитами, що означає, що вони не можуть розмножуватися самостійно. Також не можна впевнено сказати, чи живі вони, чи неживі. А ще віруси вдало переносять генетичну інформацію між різними видами.

Чим корисні віруси

Вірус проникає в клітини іншого живого організму, де може запозичити для себе частину генетичної інформації хазяїна. Цей шматочок інформації може переноситися вірусами тисячі та мільйони років. Та через певний час вірус може передати цю інформацію іншому організму, на якому він паразитує.

Така передача чужої генетичної інформації може ніяк не повпливати на вид. А може повпливати позитивно. Вчені вважають, що генетична інформація, яка була включене в наші геноми мільйони років назад вірусами, в результаті дала тваринам можливість утворити плаценту. Без цього вірусу вагітність, яку ми знаємо, була б неможлива.

Дослідники стверджують, що на ранніх етапах еволюції віруси були одним з найважливіших її чинників. Завдяки вірусам відбувався обмін генетичної інформації між різними видами, який за звичайних умов був би неможливим. Це створювало значне генетичне різноманіття та значно сприяло еволюційним процесам.