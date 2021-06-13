В Україні менше 900 нових випадків коронавірусу

Коронавірусом в Україні захворіли 857 людей за минулу добу. Найбільше нових випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях, повідомляє РБК-Україна.

За добу в Україні госпіталізували 684 особи; померли 33 людини; одужали 1 652 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР - 17 138 осіб,

методом ІФА - 4 226 осіб,

експрес-тестами - 9 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 223 558 осіб;

одужало - 2 127 337 осіб;

летальних випадків - 51 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.