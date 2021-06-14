Чим водорості корисні для організму

Морські і прісноводні водорості не тільки мають унікальний смак, а також є природним джерелом найважливіших для нас мікро- і макроелементів. А ще корисні водорості, як в добавках , так і в чистому вигляді для підтримки здоров'я печінки, повідомляє Сегодня.

Які ж морські водорості найкорисніші?

Будь-які водорості – велике джерело йоду, найважливішого для нас мікроелемента, від дефіциту якого ми часто страждаємо. Не випадково китайські лікарі використовували водорості здавна, а азіатська кухня повним-повна стравами з водоростей. Вчені відзначають практично однакову користь зелених, червоних і коричневих водоростей для здоров'я в цілому – і для печінки зокрема.

Одна з популярний і корисних водоростей – ламінарія або морська капуста. Друга – синьо-зелена спіруліна: в ній міститься в півтора раза більше білка, ніж у соєвих бобах. Сьогодні спіруліну переробляють в таблетки і порошки. Їх додають в раціон лікувального харчування людей, а також в якості харчових добавок. Популярною харчовою добавкою також є водорість хлорела – крім йоду і білка, вона багата поліненасиченими амінокислотами, тобто Омега-3. Також смачні і корисні водорості норі , Їх часто використовують для суші та інших страв.

А як впливають водорості на здоров'я печінки?

Медики досліджували вплив водоростей як на людей, так і на тварин: результатами медики поділилися в медичному журналі Nurtients. Лікарі досліджували показники здоров'я близько 25 тисяч людей, які регулярно включають водорості в свій раціон. І прийшли висновку, що споживання водоростей допомагає уникнути розвитку безалкогольної жирової хвороби печінки (жирового гепатозу). Ця недуга часто виникає при неправильному харчуванні, ожирінні, діабеті другого типу, а також пов'язана зі спадковістю. Дослідження на хворих гепатоз тварин показало, що добавки з водоростями допомагають знизити симптоми стеатозу печінки – тобто першу ступінь жирового гепатозу.

Незважаючи на великі відмінності в плані експериментів, обидва вони виявили позитивні сторони споживання водоростей. Люди, учасники дослідження, вживали водорості в їжу, а тваринам давали харчові добавки з водоростями. І ті, і інші методи показали високі результати в плані профілактики та лікування жирової хвороби печінки.