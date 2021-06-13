У Сирії під час атаки на лікарню загинули 13 осіб

У Сирії в результаті обстрілу із застосуванням артилерії та РСЗВ "Град" загинули 13 мирних жителів. Десятки людей отримали поранення, повідомляє Кореспондент.

Атаку в місті Афрін здійснили члени загонів народної самооборони / Робітничої партії Курдистану, яку вважають в Туреччині терористичною.

Під обстріл потрапила лікарня. Всі загиблі та 27 постраждалих проходили в ній лікування. Число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у тяжкому стані.

Стверджується, що обстріл був проведений з контрольованого силами президента Сирії Башара Асада району Телль-Рифат. Місцеві правоохоронні органи почали розслідування.