Росія створює в Європі штучний дефіцит газу – Зеркаль

Газ значно подорожчає для України, якщо Росія вирішить перервати транзит, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

"Росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад, для заповнення газових сховищ, що спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає" , - зазначила радниця міністра.

За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через територію України, то "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".