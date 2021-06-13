Росія створює в Європі штучний дефіцит газу – Зеркаль
Газ значно подорожчає для України, якщо Росія вирішить перервати транзит, повідомляє Укрiнформ.
Про це розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.
"Росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад, для заповнення газових сховищ, що спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає", - зазначила радниця міністра.
За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через територію України, то "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".
"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює у всьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими", - пояснила Зеркаль.