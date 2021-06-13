Швидкий варіант сніданку: яєчня по-арабськи від Євгена Клопотенка

Український шеф-кухар Євген Клопотенко знає багато рецептів швидких страв, які не вимагають багато клопоту і часу, повідомляє Телеграф.

Днями відомий кулінар показав, як приготувати дуже простий і швидкий сніданок шакшука - страву з яєць, смажених в соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі та приправ, яка входить в кухню Ізраїлю та більшості арабських країн.

Спосіб приготування:

Нарізаємо помідори, болгарський перець, перець чилі, цибулю, часник. На розігріту сковорідку з соняшниковою (або оливковою) олією викладаємо всі нарізані овочі, а також консервовану квасолю (можна також томатну пасту). Приправте спеціями та перемішайте протягом 5-7 хвилин. Далі по одному випустіть в сковорідку яйця, накрийте кришкою і готуйте 10-15 хвилин. Дивіться, щоб соус не випарувався і страва не підгоріла.

Яєчню можна подавати прямо на сковороді. Їсти її потрібно з підсушеної пітою. Також можна смакувати з хлібом. Смачного!