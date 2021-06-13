Зеленський привітав Маріуполь із сьомою річницею визволення

Президент України Володимир Зеленський привітав мешканців Маруіполя із сьомою річницею звільнення їхнього міста від окупації російськими гібридними силами, повідомляє Деловая столица.

"Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців у місті знову замайорів Державний прапор.

Мирне небо та синьо-жовті стяги мають зʼявитися в кожному куточку нашої країни. І на Сході України, і в Криму. Ми в це щиро віримо й робимо для цього все можливе" , — написав президент.

Нагадаємо, 13 червня 2014 року полк «Азов» та інші спецпризначенці звільнили від проросійських бойовиків Маріуполь.

Уперше урочисто День звільнення Маріуполя від проросійських терористів було відзначено на державному рівні 13 червня 2016 року, на другу річницю звільнення.