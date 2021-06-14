Українська лохина хлине на Близький Схід: як зміняться ціни

Лохина стала єдиною ягодою в Україні, площа під висадку якої за останній рік значно збільшилася. І хоча старт сезону почнеться в липні, аграрні експерти вже зараз прогнозують зібрати понад 7 тис. тонн врожаю, повідомляє UBR.

Ставка фермерів саме на цю ягоду не випадкова - інтерес до неї стабільно зростає з 2016 року як на внутрішньому ринку, так і в покупців у країнах ЄС.

Новим напрямком збуту став Близький Схід, розповів керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Олександр Хорев. Але через заморозки в травні минулого року аграрії не змогли зібрати потрібних чотирьох тис. тонн з трьох тис. га і повністю задовольнити попит іноземців.

Тому фермерські господарства почали збільшувати кількість насаджень ягоди, і цьогоріч лохина зайняла площу понад чотири тис. га.

Планується, що за відсутності в червні дощів або сильної посухи врожай ягід складе понад 7 тис. тонн, помічає Хорев.

Це вплине і на ціну: експерти запевняють, що вартість для оптових покупців буде нижче $ 7 за кг. Для порівняння, минулого року лохина в опті обходилася в $ 10.

Але запропонувати дешевший продукт і конкурувати з Іспанією або Польщею наша країна все ще не зможе. Ті часто пропонують більш низькі закупівельні ціни на аналогічні елітні сорти - навіть на рівні $ 5 / кг.

У такому випадку виробники дешевити не будуть, кажуть експерти. Споживання на внутрішньому ринку зростає, значить ягода не пропаде.

Про роздрібні ціни експерти говорити поки не готові. Так чи інакше, якщо минулого року кілограм лохини обходився українцям приблизно у 200-250 грн, то цьогоріч, за рахунок падіння оптових цін, прайси повинні впасти і в магазинах.