На Франківщині знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош
Рятувальники знайшли тіло хлопчика, який впав у річку Черемош. Надзвичайна подія сталася в суботу ввечері в Косівському районі Івано-Франківської області, повідомляє Українська правда.
"Станом на 08:10 неділі тіло дитини, щодо якої здійснювались пошуки, знайдено та вилучено з річки Черемош", – повідомили в ДСНС.
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Працівники ДСНС ввечері у суботу отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, хлопчик перебуваючи на відпочинку послизнувся з каміння та впав у річку Черемош.
Зі слів очевидців, на річці перебували троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) опинився у воді і його понесло вниз за течією.
Протягом ночі два десятки рятувальників шукали дитину вздовж берегової лінії річки Черемош.