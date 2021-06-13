На Франківщині знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош

Рятувальники знайшли тіло хлопчика, який впав у річку Черемош. Надзвичайна подія сталася в суботу ввечері в Косівському районі Івано-Франківської області, повідомляє Українська правда.

"Станом на 08:10 неділі тіло дитини, щодо якої здійснювались пошуки, знайдено та вилучено з річки Черемош" , – повідомили в ДСНС.

чрезвычайное происшествие

Працівники ДСНС ввечері у суботу отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, хлопчик перебуваючи на відпочинку послизнувся з каміння та впав у річку Черемош.

Зі слів очевидців, на річці перебували троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) опинився у воді і його понесло вниз за течією.

Протягом ночі два десятки рятувальників шукали дитину вздовж берегової лінії річки Черемош.