Як приготувати полуничний смузі: рецепт корисного та смачного сніданку
У сезон фруктів та ягід можна приготувати смачні та вітамінні коктейлі, які сподобаються усім. Вони корисні та поживні, повідомляє 24 Канал.
Смузі готують з додаванням полуниці, молока або натурального йогурту, цукру або меду. Також додають м'яту, вівсяні пластівці. За бажанням можна додати лід.
Як приготувати полуничний смузі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 49 ккал
Інгредієнти:
- 200 грамів полуниці;
- 120 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
- 1 столова ложка цукру або меду.
Спосіб приготування:
- Полуницю ретельно помийте, почистьте від зелених листочків, наріжте скибочками.
- Ягоди викладіть у блендер, додайте цукор або мед, влийте молоко, подрібніть у блендері до однорідної консистенції.
Як приготувати полунично-банановий смузі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 85 ккал
Інгредієнти:
- 100 грамів полуниці;
- 1 банан; – 200 мілілітрів молока або натурального йогурту;
- гілочка м'яти;
- 1 столова ложка цукру або меду.
Спосіб приготування:
- Полуницю помийте, почистіть, розріжте навпіл.
- Банан почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- М'яту помийте.
- У блендер викладіть полуницю, банан, подрібніть.
- Далі – влийте молоко, додайте цукор або мед, кілька листочків м'яти, подрібніть до однорідної консистенції.
- Вилийте смузі у склянки, задекоруйте скибочками полуниці та листочками м'яти.
Як приготувати полунично-вівсяний смузі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 97 ккал
Інгредієнти:
- 300 грамів полуниці;
- 250 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
- 3 столових ложки вівсяних пластівців;
- 1 столова ложка цукру або меду.
Спосіб приготування:
- Полуницю помийте, почистіть, викладіть у блендер, додайте мед, подрібніть.
- Далі – влийте молоко, додайте вівсяні пластівці, подрібніть до однорідної консистенції.
- Розлийте коктейль у склянки, додайте соломинки, задекоруйте скибочками полуниці. Смачного!