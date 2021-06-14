Як приготувати полуничний смузі: рецепт корисного та смачного сніданку

У сезон фруктів та ягід можна приготувати смачні та вітамінні коктейлі, які сподобаються усім. Вони корисні та поживні, повідомляє 24 Канал.

Смузі готують з додаванням полуниці, молока або натурального йогурту, цукру або меду. Також додають м'яту, вівсяні пластівці. За бажанням можна додати лід.

Як приготувати полуничний смузі

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 49 ккал

Інгредієнти:

﻿ 200 грамів полуниці;

﻿ 120 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

﻿ 1 столова ложка цукру або меду.

Спосіб приготування:

Полуницю ретельно помийте, почистьте від зелених листочків, наріжте скибочками. Ягоди викладіть у блендер, додайте цукор або мед, влийте молоко, подрібніть у блендері до однорідної консистенції.

Як приготувати полунично-банановий смузі

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 85 ккал

Інгредієнти:

﻿100 грамів полуниці;

﻿1 банан; – 200 мілілітрів молока або натурального йогурту;

﻿гілочка м'яти;

﻿1 столова ложка цукру або меду.

Спосіб приготування:

Полуницю помийте, почистіть, розріжте навпіл. Банан почистіть від шкірки, наріжте скибочками. М'яту помийте. У блендер викладіть полуницю, банан, подрібніть. Далі – влийте молоко, додайте цукор або мед, кілька листочків м'яти, подрібніть до однорідної консистенції. Вилийте смузі у склянки, задекоруйте скибочками полуниці та листочками м'яти.

Як приготувати полунично-вівсяний смузі

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 97 ккал

Інгредієнти:

﻿300 грамів полуниці;

﻿250 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

﻿ 3 столових ложки вівсяних пластівців;

﻿ 1 столова ложка цукру або меду.

Спосіб приготування: