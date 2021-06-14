Як приготувати полуничний смузі: рецепт корисного та смачного сніданку

Як приготувати полуничний смузі: рецепт корисного та смачного сніданку

У сезон фруктів та ягід можна приготувати смачні та вітамінні коктейлі, які сподобаються усім. Вони корисні та поживні, повідомляє 24 Канал.

Смузі готують з додаванням полуниці, молока або натурального йогурту, цукру або меду. Також додають м'яту, вівсяні пластівці. За бажанням можна додати лід.

Як приготувати полуничний смузі

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 49 ккал

Інгредієнти:

  • ﻿ 200 грамів полуниці;
  • ﻿ 120 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
  • ﻿ 1 столова ложка цукру або меду.

Спосіб приготування:

  1. Полуницю ретельно помийте, почистьте від зелених листочків, наріжте скибочками.
  2. Ягоди викладіть у блендер, додайте цукор або мед, влийте молоко, подрібніть у блендері до однорідної консистенції.

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Як приготувати полунично-банановий смузі

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 85 ккал

Інгредієнти:

  • ﻿100 грамів полуниці;
  • ﻿1 банан; – 200 мілілітрів молока або натурального йогурту;
  • ﻿гілочка м'яти;
  • ﻿1 столова ложка цукру або меду.

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помийте, почистіть, розріжте навпіл.
  2. Банан почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
  3. М'яту помийте.
  4. У блендер викладіть полуницю, банан, подрібніть.
  5. Далі – влийте молоко, додайте цукор або мед, кілька листочків м'яти, подрібніть до однорідної консистенції.
  6. Вилийте смузі у склянки, задекоруйте скибочками полуниці та листочками м'яти.

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Як приготувати полунично-вівсяний смузі

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 97 ккал

Інгредієнти:

  • ﻿300 грамів полуниці;
  • ﻿250 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
  • ﻿ 3 столових ложки вівсяних пластівців;
  • ﻿ 1 столова ложка цукру або меду.

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помийте, почистіть, викладіть у блендер, додайте мед, подрібніть.
  2. Далі – влийте молоко, додайте вівсяні пластівці, подрібніть до однорідної консистенції.
  3. Розлийте коктейль у склянки, додайте соломинки, задекоруйте скибочками полуниці. Смачного!

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