Старт на Євро-2020: анонс матчу Нідерланди - Україна

13 червня на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі пройде матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Нідерландів та України, повідомляє УНИАН.

Початок зустрічі - о 22.00.

Нідерланди та Україна боротимуться за вихід у плей-офф у групі С, де їхніми суперниками також стануть Австрія та Північна Македонія.

Збірна України

Збірна України втретє у своїй історії стартує на Євро. На даний момент у команди в активі дві участі в групових етапах, 1 перемога (над Швецією на домашньому Євро-2012) і 5 поразок. При цьому в п'яти матчах поспіль "жовто-сині" йшли з поля без забитих голів.

Зараз же збірна України є другим фаворитом на вихід в плей-офф з групи С у букмекерів після Нідерландів.

Цього року команда Андрія Шевченка не програє, але при цьому ряд результатів складно назвати задовільними. У кваліфікації ЧС-2022 у березні українці три рази поспіль зіграли внічию з рахунком 1:1. І якщо в гостях проти Франції такий результат став беззаперечним успіхом, то вдома з Фінляндією і Казахстаном - невдачею.

Перед Євро "жовто-сині" провели три контрольні матчі. Спершу Україна ледь не програла Бахрейну (0:1), далі втратила ряд моментів і лише раз забила Північній Ірландії (1:0), а в третій грі розгромила Кіпр, але більшу частину матчу провела в більшості (4:0), а проблема з реалізацією нікуди не поділася.

Збірна Нідерландів

Збірна Нідерландів повертається на великі турніри після двох поспіль пропущених форумів. "Помаранчеві" були в глибокій кризі і не змогли пробитися спершу на Євро-2016, а потім на ЧС-2018.

Рональд Куман, прийшовши до збірної, зумів налагодити ситуацію і вивів команду на Євро-2020. Однак на турнір команда їде вже з іншим наставником - Франк де Бур очолив нідерландців минулого року, коли Куман пішов у "Барселону".

Цього року в кваліфікації на ЧС-2022 Нідерланди стартували з поразки від Туреччини (2:4). Після цього вдалося обіграти Латвію (2:0), а також розгромити Гібралтар з рахунком 7:0.

Перед чемпіонатом Європи Нідерланди розійшлися миром з шотландцями (2:2) і розгромили Грузію (3:0).

Хто не зіграє?

Перед Євро-2020 обидві команди зазнали ряд втрат (Віталій Буяльський, Євген Коноплянка, Жуніор Мораєс і Віктор Коваленко не потрапили в заявку збірної України, Вірджіл ван Дейк і Донні ван де Бек не поїхали на турнір у Нідерландів).

Перед матчем стало відомо, що Нідерландам не зможе допомогти центральний захисник Маттейс де Лігт. А Україні доведеться обходитися без Віктора Циганкова, який не встиг відновитися після пошкодження.

Орієнтовні склади

Нідерланди: Стекеленбург, Тімбер, Блінд, де Врей, Думфріс, Вейндал, де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегхорст

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Ярмоленко, Зубков, Яремчук