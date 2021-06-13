У Бердянську знайшли сотні снарядів і мін

У місті Бердянськ Запорізької області виявлено велику кількість боєприпасів часів Другої світової війни, повідомляє Кореспондент.

"У Бердянську на околиці приватного сектора піротехнічними підрозділами виявлено та вилучено 228 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни (176 мінометних мін 50 мм, 17 артснарядів калібром 45 мм, три мінометні міни 82 мм, два артснаряди калібром 76 мм, один артснаряд калібром 50 мм і інші боєприпаси - 29)" , - йдеться в повідомленні.

До проведення робіт залучалися сім осіб і дві одиниці техніки. При цьому в ДСНС попередили, що пошуки боєприпасів ще триватимуть в неділю.