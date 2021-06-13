Саміт G7 обговорив Україну і протидію Росії

Лідери країн "Групи семи" на саміті в британському Корнуоллі обговорили питання України та спільну відповідь на підривні дії Росії, повідомляє Европейская правда.

Фон дер Ляєн зазначила, що на сесії, присвяченій зовнішній політиці, лідери G7 докладно обговорили східне сусідство ЄС.

"Оскільки Росія продовжує підривати порядок європейської безпеки, ми можемо розраховувати на міцний трансатлантичний альянс для вирішення цієї проблеми" , - зазначила фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Вона додала, що Україна займає важливе місце в спільному порядку денному країн G7.

"G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти в її зусиллях щодо реформування. Україні потрібні сильні інститути, що діють на основі верховенства права" , - наголосила фон дер Ляєн.

Іншим питанням обговорення стала ситуація в Білорусі.

"Ми всі дуже стурбовані ситуацією в Білорусі. ЄС швидко і рішуче ввів подальші санкції. Співпраця G7 зробить ці санкції більш ефективними" , - заявила глава Єврокомісії.

Вона нагадала, що ЄС також працює над інвестиційним планом на суму 3 мільярди євро для підтримки майбутньої демократичної Беларусі.