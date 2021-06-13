Український боксер здобув перемогу з Бандерою на грудях

У суботу, 12 червня, в Києві відбувся великий вечір профі-боксу від компанії B1 Boxing Promotions, головною подією якого стало повернення Олега Малиновського на ринг. В андеркарді шоу також було на що подивитися, повідомляє Телеграф.

У поєдинку у ваговій категорії до 76 кг українець Павло Гула переміг молдаванина Макаріє Марина одноголосним рішенням суддів - 40 - 36. У мережі звернули увагу на татуювання українського боксера, у якого на грудях набитий портрет Степана Бандери.

Відзначимо, Олег Малиновський (28-0, 7 КО) переміг чемпіона Африки з Намібії Натаніеля Какололо (11-2-1, 4 КО) і завоював титул WBO Inter-Continental у напівлегкій вазі. Перемога дісталася українцеві рішенням більшості суддів - 97:93, 95:95, 97:93.

Крім того, в Соглавно подію супертяж Владислав Сіренко (17-0, 14 КО) нокаутував француза Невфеля Уату (18-4, 10 КО).