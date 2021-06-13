NASA показало фото нової "мегаракети" для польоту на Місяць
Американське космічне агентство NASA показало перші фото комплексу SLS - нової важкої ракети, яка буде використана для нового польоту на Місяць, повідомляє УНИАН.
Кадри були зроблені в Космічному центрі Кеннеді і опубліковані в Twitter. На них можна бачити, що базову ступінь ракети з'єднали з прискорювачами на мобільній пусковій платформі.
Повернення американців на Місяць
- NASA реалізує програму "Артеміда" - в 2024 році агентство розраховує вперше в історії відправити на місяць жінку.
- Передбачається, що для польоту на місяць буде використовуватися корабель Orion (розробляється компаніями «Локхід Мартін» і Airbus Defence and Space) і важка ракета нового комплексу SLS.
- За планами розробників, на момент свого запуску SLS стане найпотужнішою ракет серед усіх, що сьогодні знаходяться в експлуатації.
- Вже цього року NASA розраховує провести тестовий безпілотний пуск SLS і Orion на орбіту, а в 2023 році – провести політ з астронавтами.
- У разі успішної реалізації програми це буде друга місячна прогулянка за півстоліття (астронавт Харрісон Шмітт пробув на Місяці 75 годин 1 хвилину в 1972 році).