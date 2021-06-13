NASA показало фото нової "мегаракети" для польоту на Місяць

Американське космічне агентство NASA показало перші фото комплексу SLS - нової важкої ракети, яка буде використана для нового польоту на Місяць, повідомляє УНИАН.

Кадри були зроблені в Космічному центрі Кеннеді і опубліковані в Twitter﻿. На них можна бачити, що базову ступінь ракети з'єднали з прискорювачами на мобільній пусковій платформі.

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Повернення американців на Місяць