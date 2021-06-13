На Євро-2020 збірну України представили під прапором Росії

Працівники польського телебачення зробили ляп, анонсуючи поєдинки 13 червня на чемпіонаті Європи з футболу. Після закінчення заключної зустрічі 12-го туру, редактора TVP Sport виклали плашку наступних матчів, не змінивши водночас прапори з попередніх, повідомляє Обозреватель.

Найбільш неприємним і образливим казус виявився для нашої збірної, так як її анонсували під прапором Росії. Кадр з телетрансляції у себе в Facebook виклав журналіст Костянтин Андріюк.

Кадр з помилкою на польському ТБ. Джерело: Facebook Костянтина Андріюка

Для довідки: TVP Sport – польський спортивний телеканал. Перший комерційний і кодований телеканал в історії громадського польського телебачення, який увійшов до платного пакету телеканалів. Можна користуватися в кабельних мережах, DSL і на цифрових платформах.