Іраклі Макацарія про роман з 19-річною дівчиною

Відомий грузинський шоумен Іраклі Макацарія запевнив, що у нього з його коханою 19-річної Єлизаветою серйозні стосунки. І навіть різниця у віці 17 років абсолютно їх не бентежить, повідомляє Обозреватель.

Так, Іраклі публічно зізнався в коханні до дівчини. Він зізнався, що на тему стосунків він намагається говорити не багато, розповідав в програмі "Світське життя".

"Я намагаюся на цю тему багато не говорити, просто порадійте за мене, все чудово" , – говорив Макацарія.

Крім того, він запевнив, що попри різницю між один одним в 17 років, у них відмінні стосунки.

"Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом і я її дуже кохаю, а це найголовніше" , – зізнався шоумен.

Коротко про знаменитість: