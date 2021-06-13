Іраклі Макацарія про роман з 19-річною дівчиною
Відомий грузинський шоумен Іраклі Макацарія запевнив, що у нього з його коханою 19-річної Єлизаветою серйозні стосунки. І навіть різниця у віці 17 років абсолютно їх не бентежить, повідомляє Обозреватель.
Так, Іраклі публічно зізнався в коханні до дівчини. Він зізнався, що на тему стосунків він намагається говорити не багато, розповідав в програмі "Світське життя".
"Я намагаюся на цю тему багато не говорити, просто порадійте за мене, все чудово", – говорив Макацарія.
Крім того, він запевнив, що попри різницю між один одним в 17 років, у них відмінні стосунки.
"Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом і я її дуже кохаю, а це найголовніше", – зізнався шоумен.
Коротко про знаменитість:
- Іраклі Макацарія – грузинський шоумен, заснував продакшн-компанію Maq Entertainment, яка однією з перших почала співпрацювати з Боллівудом.
- 2016 року став головним героєм "Холостяк-6". А пізніше він все частіше почав з'являтися на українському телебаченні: зірка став тренером одного з відомих проєктів, а також брав участь в шоу "Танці з зірками".