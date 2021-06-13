Названо переможців премії "Золота Дзиґа-2021"

12 червня відбулася церемонія вручення кінопремії "Золота Дзиґа-2021". Цього року голосували не тільки журі, а й самі глядачі, повідомляє УНИАН.

Список переможців премії:

Найкращий фільм - "Атлантида"

Найкраща режисерська робота - Валентин Васянович ("Атлантида")

Найкраща чоловіча роль - Юрій Кулинич ("Погані дороги")

Найкраща жіноча роль - Марина Кошкіна ("Забуті")

Найкращий повнометражний документальний фільм - "Земля блакитна, ніби апельсин"

Найкращий сценарій - Наталія Ворожбит ("Погані дороги")

Найкращий короткометражний анімаційний фільм - "Історія України за 5 хвилин"

Найкращий дизайн костюмів - Отенко Галина, Керо Марія ("Толока")

"Глядацькі симпатії" - "Пекельна Хоругва"