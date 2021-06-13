Норвегія може ввести податок на електромобілі

Стягувати податок планують з власників найдорожчих моделей, повідомляє Автоцентр.

Податок на екологічні транспортні засоби можуть ввести в Норвегії. Ця країна є світовим лідером за кількістю продажів нових електромобілів. Міжнародний валютний фонд підрахував, що норвезький уряд занадто щедро роздає субсидії на покупку «зеленого транспорту». Тільки в 2020 році бюджет країни недоотримав близько $2,3 млрд.

Єдине запропоноване рішення - новий податок. У разі його введення, платити зобов'яжуть власників електромобілів вартістю понад $72 тисяч. У цю категорію потрапляють автомобілі Porsche, Jaguar, Mercedes, Audi і Tesla.

Новий податок стане своєрідним «рятівним колом» для бюджету країни. Він дозволить частково компенсувати витрати на субсидування придбання електромобілів.

В даний час норвежці звільнені від сплати всіх податків при покупці «зелених» автомобілів. Такі преференції стимулюють продажі і позначаються на відмову країни від паливного транспорту. Якщо говорити про статистику, то в 2020 році частка батарейних EV в загальних продажах нових машин досягла 54%. Це дозволило Норвегії встановити світовий рекорд по електрифікації транспортних засобів.

Крім того, уряду Норвегії рекомендують виплачувати стимулюючі субсидії за утилізацію автомобілів з ДВС при покупці електрокарів. А також підвищити податок на транспорт, що забруднює навколишнє середовище. Запропоновані МВФ заходи дозволять не тільки поповнити скарбницю, але ще і внести якусь справедливість в розподіл субсидій. Оскільки в більшості своїй пільги отримували норвежці з високим рівнем доходу, адже електрокари в більшості своїй залишаються дорогими машинами.