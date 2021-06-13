"Тютюново-вишнева" контрабанда: вилучені сигарети оцінили в 10 млн

За результатами підрахунку сигарет, які напередодні намагався вантажівкою перемістити в Румунію громадянин України, правоохоронці виявили 387 ящиків тютюнових виробів, повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що в ящиках було понад 193 тисячі пачок сигарет. Їх оцінили в 9,7 млн ​​гривень.

Як повідомлялося, вантажівку DAF зупинили вчора вранці в пункті пропуску Порубне в Чернівецькій області. Контрабанду знайшли під час поглибленого огляду транспортного засобу.

За документами водій перевозив заморожену вишню. Однак, в ході проведення огляду, серед коробок з вишнями виявлено велику кількість сигарет.