Найпотужніші двигуни без турбін в світі

Ознайомтеся з підбіркою найпотужніших атмосферних ДВС в історії, повідомляє Автоцентр.

Епоха потужних безнаддувних двигунів залишилася позаду. Їх місце на ринку поступово займають електромобілі і машини з турбованим мотором - навіть в сегменті суперкарів. Значить, прийшов час згадати 13 автомобілів з потужними атмосферними агрегатами.

Aston Martin Victor - ексклюзивний гіперкар, створений в єдиному екземплярі для неназваного покупця. Крім неймовірного дизайну, головна родзинка автомобіля - монструозної 7,3-літровий атмосферний V12 потужністю 836 к.с. Мотор поєднується з 6-ступінчастою механічною КПП.

У 2015 і 2016 рр Aston Martin створив 24 екземпляра моделі Vulcan. Особливістю автомобіля був заборона на експлуатацію за межами гоночних трас. Таким чином компанія підготувала виключно трековий суперкар з атмосферним V12 об'ємом 7 літрів на 811 к.с. Розгін до 100 км / год Vulcan долає за 2,9 с, а максимальна швидкість складає 360 км / год.

На третьому місці в списку розташувався Ferrari 812 Superfast - найпотужніший негібридних серійний автомобіль італійської марки. Суперкар укомплектований бензиновим атмосферним мотором 6.5 F140 GA V12, що розвиває максимальні 800 к.с. при 8500 об / хв і 718 Нм крутного моменту при 7000 об / хв. Розгін до «стогни» займає 2,9 с, а максимальна швидкість дорівнює 340 км / год.

Четверта позиція також дісталася автомобілю Ferrari - купе F12 TDF, у якого 6,3-літровий V12 видає 780 к.с. З місця до 100 км / год автомобіль прискорюється за 2,9 с і розвиває максимальну швидкість 340 км / год.

Далі слід Aston Martin One-77, випущений тиражем в 77 одиниць, що і відображено в назві гіперкара. Він був доступний з мотором V12 робочим об'ємом 7,3 л, який видавав 760 к.с. Час прискорення від 0 до 100 км / год - 3,5 с. Максимальна швидкість - 354 км / год.

Шосте місце за Zonda LM, виготовленим італійською компанією Pagani Automobili SpA для неназваного покупця на основі середньомоторного суперкара Zonda R. Ексклюзивний автомобіль укомплектували 7.3 V12, що видає 760 к.с.

На сьомій позиції - среднемоторний Lamborghini Aventador SV з 6,5-літровим V12. Віддача агрегату - 700 к.с. і 690 Нм. Максимальна швидкість - 350 км / год. Розгін до 100 км / год за 2,9 с.

Восьмий автомобіль в списку - Ferrari 599 GTO, що випускався в 2010-2012 рр. На той момент це був найшвидший дорожній автомобіль марки. Віддача 6,0-літрового мотора становила 670 к.с.

Володар дев'ятого рядка рейтингу - Lamborghini Murciеlago SV, виробництво якого завершилося в 2010 році. Двигун розвивав 670 к.с. Максимальна швидкість - 340 км / год.

Повнопривідний хетчбек Ferrari FF італійська марка випускала в 2011-2016 рр. Автомобіль був оснащений 6,3-літровим мотором V12 потужністю 660 к.с.

Наступний в цьому списку ще один Ferrari - Enzo, який виробляли в період з 2002 по 2004 рік. Потужність 6,0-літрового мотора гіперкара становила 660 к.с.

На дванадцятому місці - Dodge Viper ACR з 8,4-ліровой V10 потужністю 654 к.с.

Завершує рейтинг McLaren F1 на тринадцятій позиції з атмосферним двенадцатіциліндровим двигуном BMW S70 / 2 об'ємом 6,1 л. Його потужність - 627 к.с. Максимальна швидкість автомобіля складає 391 км / год.