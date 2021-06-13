Збірна Росії встановила історичний антирекорд

Програш збірної Росії по футболу від Бельгії в 1-му турі Євро-2020, став найбільшою поразкою команди, що грала на своєму полі, в історії чемпіонатів Європи, пише статистичний портал Gracenote Live. Гра Росія – Бельгія в Санкт-Петербурзі завершилася з рахунком 0:3, повідомляє Обозреватель.

Россія встановила антирекорд. Джерело: Twitter Gracenote Live

Підопічні Черчесова виглядали абсолютно безсило проти бельгійських "дияволів" і пропустили три м'ячі.

Яннік Карраско (в червоному)

На 10-й хвилині після помилки Семенова ворота Шунін роздрукував Ромелу Лукаку. Через 20 хвилин Меньє подвоїв перевагу, скориставшись невдалою грою голкіпера.

Станіслав Черчесов

Жирну крапку поставив все той же Лукаку, на останніх хвилинах втікши в контратаку.

Ромелу Лукаку (в червоному)

Після цього результату російські вболівальники в соцмережах висміяли свою команду. Футболістів порівняли з дерев'яними іграшками і опублікували різні меми.

Вболівальники кепкують над футболістами. Джерело: Twitter / uri9909

Команді не можуть пробачити поразки. Джерело: Twitter / ArtemGnus

Нагадаємо, що Росія і Бельгія грають в групі B разом з Фінляндією і Данією.

У другому турі 16 червня росіянам належить битися з Фінляндією (16:00).