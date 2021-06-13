Збірна Росії встановила історичний антирекорд
Програш збірної Росії по футболу від Бельгії в 1-му турі Євро-2020, став найбільшою поразкою команди, що грала на своєму полі, в історії чемпіонатів Європи, пише статистичний портал Gracenote Live. Гра Росія – Бельгія в Санкт-Петербурзі завершилася з рахунком 0:3, повідомляє Обозреватель.
Підопічні Черчесова виглядали абсолютно безсило проти бельгійських "дияволів" і пропустили три м'ячі.
На 10-й хвилині після помилки Семенова ворота Шунін роздрукував Ромелу Лукаку. Через 20 хвилин Меньє подвоїв перевагу, скориставшись невдалою грою голкіпера.
Жирну крапку поставив все той же Лукаку, на останніх хвилинах втікши в контратаку.
Після цього результату російські вболівальники в соцмережах висміяли свою команду. Футболістів порівняли з дерев'яними іграшками і опублікували різні меми.
Нагадаємо, що Росія і Бельгія грають в групі B разом з Фінляндією і Данією.
У другому турі 16 червня росіянам належить битися з Фінляндією (16:00).