Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО

Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні, повідомляє РБК-Україна.

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз знаходяться в небезпеці і їм необхідна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО". Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу.

Нагадаємо, Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня минулого року.

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