Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні, повідомляє РБК-Україна.

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз знаходяться в небезпеці і їм необхідна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них" , - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО". Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу.

Нагадаємо, Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня минулого року.