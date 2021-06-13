Автосалони за місяць заробили $270 млн: топ продажів

За травень цього року українці купили і зареєстрували 8 400 нових автомобілів. Це на 16% менше показників квітня, коли було куплено 10 тис. Нових машин, повідомляє UBR.

У загальній сумі за минулий місяць в автосалонах покупці "залишили" $270 млн. Найчастіше купували машини Toyota (1100 од). Їх набрали на $40 млн.

Кросовери склали більше 70% продажів. Лідером рейтингу популярності став Toyota RAV4 (472 од). Також часто купують Renault Duster (424 од.) І Kia Sportage (413 од.).

Серед усіх зареєстрованих авто були і три Rolls-Royce Cullinan, кожен з яких коштує понад $500 тис. У сегменті "люкс" також купили Rolls-Royce Ghost ($300 тис.), Два Bentley Continental GT (по $280 тис. Кожен) і один Bentley Flying Spur ($280 тис.).

Київ залишається першим за кількістю зареєстрованих машин в травні - 3500 од. Після столиці йдуть Дніпро, Харків, Одеса і Запоріжжя.

Нагадаємо, що минулого місяця українці купили і вперше зареєстрували в Україні 33,2 тис. Вживаних легкових автомобілів. Це більш ніж в чотири рази більше, ніж було придбано нових машин. При цьому частка закордонного "секонд-хенду" на первинному ринку займає 80%.