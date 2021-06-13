Виробництво вакцин від коронавируса має бути глобальним - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає важливим підтримувати глобальне виробництво вакцин від коронавируса, про це вона заявила журналістам за підсумками саміту G7 в Корнуоллі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо, щоб виробництво було не лише в Європі чи Азії, а й на африканському континенті і я рада, що фірма Biontech активно діє в цьому напрямку, як багато інших фірм теж" , - сказала вона.

За її словами, учасники саміту домовилися "для запобігання майбутніх пандемій зміцнювати Всесвітню організацію охорони здоров'я".

"Я рада, що у нас в Берліні буде хаб ВООЗ, який займеться запобіганням пандемії" , - сказала вона.

У травні глава МОЗ ФРН Єнс Шпан і глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус повідомили, що вже восени в Берліні з'явиться Центр запобігання пандемій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Фінансування організації становить 30 млн євро, центр буде займатися аналізом даних для наукових цілей, розробляти моделі, за допомогою яких можна буде краще прораховувати ризики. Партнерськими організаціями центру стане уряд ФРН і дослідні інститути.