Швейцарія може заборонити використання пестицидів. У глобальному масштабі хімічні речовини заборонені тільки в Бутані, повідомляє РБК-Україна.

У країні у неділю буде референдум щодо цього питання - заборону використання штучних пестицидів протягом 10 років.

Прихильники заборони кажуть, що продукція таких агрохімічних гігантів, як швейцарська Syngenta, німецькі Bayer і BASF, загрожує здоров'ю і навколишньому середовищу.

"Життєво важливо, щоб ми припинили використання пестицидів, які викликають серйозні проблеми зі здоров'ям у людей сьогодні і накопичують проблеми для майбутнього" , - сказала Антуанетт Гілсон, співавтор ініціативи щодо заборони пестицидів.

Виробники заявляють, що їх пестициди проходять суворі тестування і без них врожайність різко впала б.