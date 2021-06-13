Трампу не сподобалися хвалебні слова Макрона про Байдена

Колишньому президенту США Дональду Трампу не сподобалось ставлення французького президента Еммануеля Макрона до Джо Байдена, повідомляє Європейська правда.

Трамп відреагував на слова Макрона про те, що "добре мати американського президента, який дуже хоче співпрацювати".

"Він і багато інших лідерів до нього у Франції і по всій Європі грабували Сполучені Штати, як ніколи раніше. До нас дуже несправедливо ставилися, укладали жахливі торгові угоди і ми платили багато за їх захист" , - заявив Трамп.

На думку колишнього президента США, такі країни, як Франція, використовували Сполучені Штати.

"Ось чому, звичайно, їм подобається Байден, тому що тепер їм буде дозволено повернутися до своїх старих методів шахрайства. Якби я був лідером цих країн, я б теж надавав перевагу Байдену перед Трампом" , - додав він.

За його словами, ці країни "тепер збираються розбагатіти коштом Сполучених Штатів, як вони робили в минулому, поки не відбудуться зміни".