Blue Origin продала єдиний квиток на політ у космос

Компанія Blue Origin завершила онлайн-аукціон з продажу пасажирського місця в першому пілотованому польоті в космос на New Shepard - багаторазовому космічному кораблі для суборбітальних польотів, повідомляє УНИАН.

Квиток отримав покупець, який запропонував 28 млн доларів, повідомляється на сайті компанії.

"Переможець полетить у космос першою пілотованою місією New Shepard 20 липня разом із засновником Blue Origin Джеффом Безосом і його братом Марком" , - йдеться в повідомленні.

Загалом у торгах брали участь близько 7,6 тис. осіб зі 159 країн. Виручені кошти передадуть до фонду компанії Club for the Future, створеного для освіти дітей у сфері космонавтики.

The auction for the very first seat on #NewShepard has concluded with a winning bid of $28 million. The winning bid amount will be donated to Blue Origin’s foundation, @ClubforFuture. Full replay of the auction webcast: https://t.co/5Vc8IvWxJRpic.twitter.com/IlGbgOFmhx — Blue Origin (@blueorigin) June 12, 2021

Ім'я переможця аукціону планують оголосити упродовж кількох тижнів. Потім буде оголошено ім'я останнього - четвертого - члена екіпажу.

Політ на New Shepard від Blue Origin: що відомо

Приватна компанія Blue Origin розробляє багаторазову суборбітальну систему New Shepard з 2006 року. Система складається з капсули для шістьох осіб та одноступеневої ракети.

Ракета має здійснювати вертикальний розгін і злітати на висоту близько 40 км, де капсула відділятиметься і підійматиметься до 100 км - умовної межі між атмосферою і космосом.

При цьому пасажири зможуть відчути короткочасний стан невагомості та навіть претендувати на звання астронавтів. Потім ракета сама повернеться на Землю, а капсула приземлиться на парашуті.

7 червня американський бізнесмен, засновник Blue Origin, Джефф Безос заявив, що полетить у космос на борту першого пілотованого корабля своєї компанії разом із братом. Третій квиток вирішили виставити на аукціон. Четвертий пасажир стане відомий згодом.