Україна відкриває четверте генконсульство у США

Україна відкриє нове генеральне консульство в Г’юстоні в американському штаті Техас, повідомляє Деловая столица.

"Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття генерального консульства України у місті Г’юстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова підписала Угоду на оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа України в США" , — йдеться у повідомленні посольства України в Facebook.

У дипмісії наголосили, що південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства.

За даними МЗС, нині у США працюють три генконсульства України: у Нью-Йорку, Сан-Франциско та Чикаго.