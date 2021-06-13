"Велика сімка" вирішила розібратися з Китаєм

Лідери країн "Великої сімки" (G7), які беруть участь в саміті організації в британському графстві Корнуелл, вирішили розібратися з Китаєм в питаннях міжнародної торгівлі та порушенні прав людини, повідомляє Лента.Ру.

"Я б сказав, що була одностайність в тому, що стосується готовності виступити проти порушень прав людини і основних свобод, які посилаються на наші спільні цінності" , - розповіло анонімне джерело, що бере участь в роботі саміту.

За його словами, в комюніке за підсумками заходу буде згаданий Китай і ставлення країн-учасниць до нього, в той час, як в попередні роки цього намагалися уникати.

Країни Заходу, зокрема, члени G7, звинувачують Китай в обмеженні прав уйгурів - корінного народу Сіньцзян-Уйгурського автономного округу, щодо яких нібито проводяться репресії для підвищення їх лояльності центральному уряду.

Також Пекін підозрюють в маніпулюванні ринком і штучним заниженням курсу юаня, що за правилами Світової організації торгівлі (СОТ) дозволяє вводити щодо китайських товарів антидемпінгові мита.